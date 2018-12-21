Erzurumspor Dadaşın vitrinidir

MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, şehirlerin tanıtımında sporun ve özellikle de futbolun çok ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, şehirlerin tanıtımında sporun ve özellikle de futbolun çok ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Küreselleşen dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin bile birbirleriyle yarıştığının altını çizen Çakır, “Şehirler kendilerini tam anlamıyla ifade etmeyi başarabildikleri ölçüde tanınırlar. Özellikle de spor, şehirlerin tanıtımı için değerlendirmeye en müsait alandır” dedi.

Çakır, Erzurum'un da kış ve doğa sporlarına elverişli fiziki yapısıyla bir adım önde olduğuna vurgu yaparak, son yıllarda bu potansiyellere bir de Erzurumspor'un eklendiğinin altını çizdi. Erzurumspor'un, şehrin adeta vitrini haline geldiğini dile getiren Çakır, “Bu öyle bir vitrin ki; ne kadar çok dikkat çekerseniz, o kadar çok kazanırsınız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı dönüm noktası oldu

B.B. Erzurumspor'un Süper Lig'deki her mücadelesinin kayıtlara geçecek kadar değerli ve önemli olduğunu dile getiren Mehmet Musa Çakır, Fenerbahçe karşılaşmasının ise, Erzurum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Erzurumspor'un, toplumun tüm katmanları tarafından desteklenmesi gerektiğini ve verilen bu desteğin aslında şehrin yarınlarına yapılan yatırım niteliği taşıdığını kaydeden Çakır, “Erzurumspor'u Süper Lig'de tutmak demek, Erzurum'u Türkiye gündeminde tutmak demektir. Gündemde olan şehirler ise, doğrudan ve dolaylı olarak mutlaka kazanacaktır. Bu durum Erzurum için de geçerlidir. Kazanmak ve Erzurum'a kazandırmak istiyorsak, bu vitrine mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Çakır'dan Kayseri maçına davet

Öte yandan MHP'li aday adayı Mehmet Musa Çakır, hafta sonunda Erzurum'da oynanacak sezonun son maçını hatırlatarak, “Bu maçta en az futbolcular olarak Erzurum halkına, yani taraftarlara da büyük sorumluluk düşüyor. Sezonun evimizdeki ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında Kazım Karabekir Stadyumu'nu nasıl ki hınca hınç doldurduysak, sezonun son maçı ve bizim için çok önemli olan Kayseri karşılaşmasında da aynı tabloyu oluşturabilmeliyiz. Taraftar gruplarımız var ki, onlara bu süreçte çok daha büyük bir görev düşüyor. Öyle bir organizasyon oluşturulmalı ki; taraftar maçın 90 dakikası boyunca hiç susmamalıdır. Çünkü futbol takımlarında 12'nci oyuncu her zaman taraftardır. Bu sebeple Pazar günü oynanacak maça Erzurum'da yediden yetmişe herkes katılmalı ve sezon sonuna yakışır bir görüntü oluşturulmalıdır” diye konuştu.