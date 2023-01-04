Erzurumspor FK Antalya'da girdiği kampta lig hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK Antalya'da girdiği kamp sürecinde hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Muzaffer Bilazer yönetiminde olan mavi-beyazlı ekip ligin ikinci yarısına hazır başlamak istiyor. Öte yandan TFF Spor Toto 1'nci lig 2022-2023 sezonu ilk yarı istatistiklerini paylaştı. İstatistikler içerisinde, ev sahibi, misafir takım galibiyet sayıları, en çok gol atan takım, sarı kart, kırmızı kart ve en az gol yiyen takım gibi veri bilgileri yer aldı.

Erzurumspor FK Spor Toto 1'nci ligin ikinci yarısına hazır başlamak istiyor. Bu yönde Antalya'da kamp sürecine giren mavi-beyazlı ekip yaptığı antrenman ile hazırlık sürecini sürdürdü. Muzaffer Bilazer yönetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ve kondisyon çalışmaları yapan mavi-beyazlı ekip antrenmanı çift kale maç oynayarak bitirdi. Öte yandan TFF Spor Toto 1'nci lig 2022-2023 sezonu ilk yarı istatistiklerini paylaştı. İstatistiklerin içinde, ev sahibi, misafir takım galibiyet verileri, en çok gol atan ve yiyen takım, sarı kart, kırmızı kart ve diğer veriler yer aldı.

TFF tarafından açıklanan veriler ise şöyle;

TFF Spor Toto 1'inci Lig 2022 - 2023 sezonu istatistiklerinde Ev sahibi ve misafir takım galibiyet sayılarını paylaştı. Erzurumspor 3 maçla kendi sahasında en az sayıda galibiyet alan takımlar arasında yer buldu. Ligde en fazla sayıda iç saha galibiyetini 9 maçla Eyüpspor alırken en az galibiyeti ise 1 maçla Altınordu ve Yeni Malatyaspor aldı.

“Takımların İç saha ve Dış sahada kazandığı galibiyet sayıları”

İç sahada oynan maçlarda takımların almış olduğu galibiyet istatistikleri ise şöyle, Eyüpspor 9, Sakaryaspor A.Ş. 7, Dyorex Boluspor 6, Ankara Keçiörengücü 5, Bodrumspor A.Ş. 5, galibiyet aldı. Göztepe A.Ş. 5, Yılport Samsunspor 5, Adanaspor A.Ş. 4, Beyçimento Bandırmaspor 4, Manisa Futbol Kulübü 4, Pendikspor Futbol A.Ş. 4, Altaş Denizlispor 3, Altay 3, Çaykur Rizespor A.Ş. 3, Erzurumspor Fk 3, Tuzlaspor A.Ş. 2, Altınordu 1, Yeni Malatyaspor ise 1 maç kazandı.

Dış sahada oynanan maçlarda da, Ankara Keçiörengücü 4, Beyçimento Bandırmaspor 4, Bodrumspor A.Ş. 4, Çaykur Rizespor A.Ş. 4, Pendikspor Futbol A.Ş. 4, Göztepe A.Ş. 3 maç kazandı. Manisa Futbol Kulübü 3, Tuzlaspor A.Ş. 3, Yılport Samsunspor 3, Altay 2, Altınordu 2, Dyorex Boluspor 2, Erzurumspor Fk 2, Eyüpspor 2, Yeni Malatyaspor 2, Altaş Denizlispor 1, Gençlerbirliği 1, Sakaryaspor A.Ş. ise 1 maç kazanabildi.

“Erzurumspor'da en fazla sahada yer alan oyuncular”

Erzurumspor'da en fazla sayıda maça çıkan futbolcular, Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Akbaş oldu.

Mavi-beyazlı ekipte Mehmet Göktüğ Bakırbaş18, Orhan Ovacıklı 18, Mustafa Akbaş 18 , Cengizhan Bayrak 17, Eren Tozlu 16, Valdmıro Tualungo Paulo Lameıra 17, Aaron Samuel Olanare 16, Mustafa Yumlu 15, Mar tın Hasek 15, Süleyman Koç 14, Herolınd Shala 15, Hasan Batuhan Artarslan 12, Mikhail Kenro Rosheuvel 14, Muhammed Furkan Özhan 13, Sefa Akgün 10, Alican Özfesli 10, Ufuk Budak 5, Celal Hanalp 12, Fırat Şaşi 2, Eyüp Oskan 1, Hüseyin Mevlütoğlu 1, Zakarya Bergdıch 3, Özgür Sert 2, Yakup Kırtay 1 maçta forma giydi.

Erzurumspor FK da futbolcuların sahada yer aldıkları süreler ise şöyle;

Mehmet Göktüğ Bakırbaş bin 620, Orhan Ovacıklı bin 597, Cengizhan Bayrak bin 428, Mustafa Akbaş bin 426, Eren Tozlu bin 423, Valdmıro Tualungo Paulo Lameıra bin 418, Aaron Samuel Olanare bin 316, Mustafa Yumlu bin 297 dakika sahada kaldı. Mar tın Hasek bin 135, Süleyman Koç bin, Herolınd Shala 946, Hasan Batuhan Artarslan 776, Mikhail Kenro Rosheuvel 695, Muhammed Furkan Özhan 493, Sefa Akgün 420 dakika sahada kalarak forma terletti. Takımın diğer futbolcuları ise, Alican Özfesli 340, Ufuk Budak 188, Celal Hanalp 113, Fırat Şaşi 100, Eyüp Oskan 16, Hüseyin Mevlütoğlu 14, Zakarya Bergdıch 5, Özgür Sert 5, Yakup Kırtay 2 dakika süre aldı.

“En çok golü Ankara Keçiörengücü attı, en az golü ise Eyüpspor yedi”

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarısında en çok gol atan takım 29 golle Ankara Keçiörengücü oldu. Lig'de en az gol yiyen ekip ise lider Eyüpspor. Sezonun ilk yarısını 32 puanla dördüncü tamamlayan Keçiörengücü, 29 golle ligin ilk yarısının en golcü takımı oldu. Eflatun-beyazlılar 23 golü ayakla, 3'ünü de kafayla attı. Samsunspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor, 28 golle bu alanda ikinci sırayı paylaşan takımlar oldu.

“Gol krallığında zirvede 2 isim var”

Lig'de gol krallığı yarışında 11 kez yaşadıkları gol sevinciyle zirveyi paylaşan Kabongo Kasongo (Sakaryaspor) ve Marco Paixao (Altay) oldu. Zirvenin hemen peşinde 9'ar gol ile Gaetan Laura (Samsunspor) ve Ahmet İlhan Özek (Altınordu) bulunuyor. Gol krallığı sıralamasında Erzurumspor'lu Eren Tozlu 7 golle 4, Aaron Samuel Olanare ise 4 golle 7'inci sırada yer aldı.

“Ligin en hırçın takımı Yeni Malatyaspor”

Sezonun ilk yarısında toplam 718 sarı kart çıkarken, takımlar 39 kez de kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor gördüğü 6 kırmızı kartla en hırçın takım. 50 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Sakaryaspor'u ise 44'er sarı kartla Adanaspor ve Bandırmaspor takip etti.

“ 1'nci Lig'de sezonun ilk yarısında bin 419 oyuncu değişikliği yapıldı”

Spor Toto 1'nci Lig'de bin 419 oyuncu değişikliğinin yaşandığı yarım sezonda, Bandırmaspor 88 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Bordo-beyazlıları, 84'er oyuncu değişikliğiyle Pendikspor ve Bodrumspor izledi.

“Lider Eyüp, deplasman lideri Çaykur Rizespor”

Sezonun ilk devresini 38 puanla zirvede tamamlayan Eyüpspor, iç sahada 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla bu alanda en başarılı takım oldu. Deplasmanda en fazla puan toplayan takım ise 17 puanla Çaykur Rizespor oldu.

“Erzurumspor'da en golcü futbolcular”

Sezonun ilk yarısında 20 gol atan Mavi Beyazlı ekipte Eren Tozlu 7 golle takımın en golcü ayağı olurken, bu futbolcuyu 4 golle Aaron Samuel Olanare, 2 golle Süleyman Koç izledi. Mar tın Hasek, Mikhail Kenro Rosheuvel, Muhammed Furkan Özhan, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu ve Orhan Ovacıklı ise 1 golle takıma katkı sağladı.

Erzurumspor'un kaydettiği 20 golün 13'ü ayak, 3'ü kafayla atılırken, mavi beyazlı ekip penaltıdan ise 3 gol kaydetti. Bir golü ise rakip takım defansı kendi kalesine attı.

“Erzurumspor sarı kart sayısında ligde 4'ncü sırada”

Erzurumspor sezonun ilk yarısında çıktığı 18 maçta 39 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Mavi beyazlı ekip ligde yer alan kulüpler içinde sarı kart sayısı kaydında 4'üncü sırayı aldı. Ligde en fazla sarı kart gösterilen kulüp 50 sarı kartla Sakaryaspor, en az sarı kart gören ekip ise 27 kartla Gençlerbirliği oldu.

Sezonun ilk yarısında, Sakaryaspor A.Ş. 50, Adanaspor A.Ş. 44, Beyçimento Bandırmaspor 44, Yeni Malatyaspor 43, Yılport Samsunspor 43, Altay 43, Erzurumspor Fk 39, Altaş Denizlispor 37, Çaykur Rizespor A.Ş. 37, Ankara Keçiörengücü 36, Göztepe A.Ş. 36 sarı kart gördü. Manisa Futbol Kulübü 36, Altınordu 35, Eyüpspor 35, Pendikspor Futbol A.Ş. 34, Bodrumspor A.Ş. 34, Dyorex Boluspor 34, Tuzlaspor A.Ş. 31, Gençlerbirliği ise 27 sarı kart gördü. Öte yandan ligde en fazla sayıda kırmızı kart gören ekip 6 kartla Malatyaspor oldu. Malatyaspor'u 4'er kartla Tuzlaspor ve Sakaryaspor takip etti. Adanaspor, Rizespor ve Pendikspor'a ise kırmızı kart çıkmadı.