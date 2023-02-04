İhlas Haber Ajansı

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Erzurumspor FK, Bilazer ile yollarını ayırdı

Erzurumspor Futbol Kulübü’nde teknik direktör Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi.

Erzurumspor Futbol Kulübü'nde teknik direktör Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada “Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz” denildi.


Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olurken, maçın ardından teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.


Öte yandan mavi-beyazlı kulüp Teknik Direktör Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı.

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