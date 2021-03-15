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Erzurumspor galibiyete hasret kaldı

BB Erzurumspor dün evinde karşılaştığı Trabzonspor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Dadaşların bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıktı.


Süper Lig'in 30. hafta maçında BB Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Küme düşme hattını ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada gol sesi çıkmazken, takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkan iki ekip beraberliğe razı oldu.



5 maçtır kazanamıyor


En son deplasmanda oynadığı Rizespor maçından 2-1 galip ayrılan BB Erzurumspor o günden sonra oynadığı 5 maçta da galip gelemedi. Dadaşlar oynadığı son 5 maçta sahadan 3 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrıldı.

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