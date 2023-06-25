Erzurumspor Kongresi bir kez daha ertelendi

Erzurumspor'un 15 Haziran'da yapılması gereken ancak yönetime aday çıkmaması nedeniyle bu güne ertelenen genel kurul toplantısı bir kez daha yapılamadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü'nün bu günkü genel kurulu, bir kez daha başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle yapılamadı. 15 Haziran'da gerçekleşmeyen genel kurul sonrası kulüpte sessizlik yaşanmış ve resmi olarak başkanlık için adaylığını açıklayan bir isim olmamıştı.

Erzurumspor Kulübü'nden bu gün yapılan yazılı açıklamada ise; “Bu gün yapılması planlanan genel kurulumuz, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Genel Kurulumuzun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” İfadelerine yer verildi.