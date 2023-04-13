Erzurumspor, Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ligde hafta sonunda Manisa FK ile karşılaşacak olan Erzurumspor FK Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Dadaşlar ligde kalma yolunda puana ihtiyaç duyarken Manisaspor karşısında mutlak galibiyet hedefleniyor.

Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacağı Manisa FK maçının Pendik Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Bu sezon takımımıza kapılarını ikinci kez açan Pendikspor kulübü başkanı Mahmut Türkoğlu'na ve Pendikspor camiasına teşekkür ederiz. Erzurumsporumuz, 14 Nisan Cuma günü Erzurum'da son antrenmanı gerçekleştirdikten sonra 14.45'te havayolu ile İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'da kampa girecek olan takımımız Cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını noktalayacak. Mavi-Beyazlı ekibimiz Pazar günü Manisa FK karşılaşmasının ardından 19 Nisan Çarşamba günü 14:30'da Erzurum'da toplanarak çalışmalarına başlayacak” ifadelerine yer verildi.