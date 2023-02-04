Erzurumspor - Tuzlaspor maçının ardından

Lig'de Tuzlaspor deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lig'in 23. haftasında Erzurumpor FK evinde mücadele ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Bu hava şartlarında iyi mücadele ettiler. Uygulamada biraz daha öne çıktık. Pozisyonları sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Erzurumspor'dan daha fazla pozisyon bulduk. Maç geldi, gitti olarak değerlendirebilir. Maçı erken bitirebilirdik. İlk yarının sonunda yediğimiz gol ile Erzurumspor'u maça ortak ettik" dedi.

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Serkan Zaimoğlu ise, "Tuzlaspor'a karşı mücadele ettik. Tuzlaspor özellikle kendi alanında bekleyip, kontra atak futbolunu iyi oynamaya çalışan bir takım. İleri uçta buna yakın oyuncuları var. Çok erken skor avantajını maalesef rakibimize verdik. Takımımız bir reaksiyon verdi ama sonuç almaya yeterli olmadı” diye konuştu.