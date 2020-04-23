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Erzurumsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajı

BB Erzurumsporlu futbolcular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çektikleri videolar ile kutladı.

BB Erzurumsporlu futbolcular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çektikleri videolar ile kutladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un futbolcuları Obertan, Pote, Sissoko, Ömer Şişmanoğlu, Mücahit Albayrak, Hamroun, Hasan Ayaroğlu, Gökhan Kardeş, Batuhan Artarslan ve Batuhan Ünsal çektikleri videolar ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Futbolcuların çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan BB Erzurumspor şu ifadelere yer verdi:


“Hep birlikte, nice güzel bayramlara. Neşeyle, huzurla, sağlıkla. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

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