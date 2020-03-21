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Erzurumsporlu taraftarlardan ‘Evde Kal' çağrısı

BB Erzurumsporlu taraftalar hazırladıkları video ile korona virüsüne önlem amaçlı ‘Evde Kal’ çağrısı yaptı.

BB Erzurumsporlu taraftalar hazırladıkları video ile korona virüsüne önlem amaçlı ‘Evde Kal' çağrısı yaptı.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a gönül veren yaklaşık 20 taraftar korona virüsüne karşı önlem amacıyla ‘Evde Kal' çağrısı yaptı. Dadaşlar Grubu İstanbul Temsilciliği tarafından hazırlanan videoda her yaştan taraftar çağrıda bulundu.


Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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