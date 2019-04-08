İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Erzurumsporlular grubundan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Erzurum’un futboldaki temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a gönül veren taraftarların bir araya gelerek oluşturduğu Erzurumsporlular Grubu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Erzurum'un futboldaki temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönül veren taraftarların bir araya gelerek oluşturduğu Erzurumsporlular Grubu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.


Erzurumsporlular Grubuna ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Rektör Çomaklı, Erzurumspor'un şehrin tanınması açısından önemli bir etken olduğuna vurgu yaptı.


“Erzurumspor, Bizlerin de Gençlik Yıllarından Gelen Vazgeçilmez Bir Tutku”


Türkiye'nin birçok şehrinden takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen taraftarın da şehrin ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Rektör Çomaklı şöyle konuştu: “Erzurumspor, bizlerin de gençlik yıllarından gelen vazgeçilmez bir tutku. Şehirde yaşayan her ferdin takımımıza destek olması ve Erzurumspor'u ayakta tutması gerekiyor. Zor süreçlerden geçerek Süper Lige kadar yükselen takımımız, bundan sonra da bulunduğu konumu korumalıdır. Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen Erzurumsporumuzun, Süper Ligde kalacağına yürekten inanıyorum.”


Ziyaretin ardından Erzurumsporlular Grubu Rektör Çomaklı'ya, üzerinde Ömer Çomaklı yazan Erzurumspor atkısı hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.