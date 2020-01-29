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Erzurumspor'un 52. kuruluş yıldönümü meşalelerle kutlandı

Erzurumspor’un kuruluşunun 52.

Erzurumspor'un kuruluşunun 52. yıldönümü taraftarlar tarafından büyük coşkuyla kutlandı.


TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un kuruluşunun 52. yıldönümü kutlamak isteyen binlerce kişi Havuzbaşı kent meydanında toplanarak yaklaşık 1 saat boyunca kutlama yaptı. Tezahüratlarıyla her yeri inleten taraftar grupları üzerinde ‘ Ne bugün Ne yarın Unutmayacağız' yazılı pankartlarla da sanatçı İbrahim Erkal'ı unutmadı.


Genç yaşlı her yaştan kişinin katıldığı kutlamalarda Mavi Kapı, Dadaşlar ve Erzurumsporlular taraftar gruplarının yaktığı meşalelerle renkli görüntüler oluştu.

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