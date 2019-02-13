Erzurum'u unutmadılar

Türkiye'nin kalkınmasına destek vermek amacıyla farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Ford Otosan ailesi, liselerin motor ve teknik bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla 47 ildeki 71 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yeni nesil teknolojilerle donatılmış 71 adet aracı bayilerinin de desteği ile bağışladı. Böylece aralarında Erzurum'un da bulunduğu 47 ildeki mesleki ve teknik lise öğrencileri, uygulamalı eğitimlerle ilk kez yeni nesil teknolojilere sahip motorları, elektronik sistemleri ve diğer tüm parçaları inceleme ve üzerinde çalışma yapma fırsatına sahip oldu.

Yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzurum'da da bir program düzenlendi. Ford Otosan Doğu Anadolu Bölge Satış Müdürü Okyay Sönmez, Ford Otosan Bölge Servis Müdürü Gülşen Güven, Ford Cindilli Otomotiv Genel Müdürü İbrahim Uzundumlu ve Ford Cindilli Otomotiv Satış Müdürü Turgut Cindilli'nin hazır bulunduğu programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Namık Acar ve teknik lise öğrencileri de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Ford Otosan ailesinin, Türkiye'de otomotiv sanayinin yüz akı olmuş bir markası olduğunu dile getirdi. Kaygusuz, mesleki ve teknik liselerdeki öğrencilere yeni nesil motor teknolojilerini yakından inceleme fırsatı sunacak olan söz konusu sosyal sorumluluk projesine Erzurum'un da dahil edilmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Ford Otosan ailesi ve Cindilli Otomotiv'e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.