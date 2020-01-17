Erzurum'un 487 yıllık geleneği ‘Bin bir hatim' duası için eller semaya açıldı

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce başlatılan 'Bin bir hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. Dua sırasında gözyaşları adeta sel oldu.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 17 Aralık 2019'da başlayan 'Bin bir hatim” duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. 17 Aralık'tan bugüne kadar kent genelinde toplamda 45 bini aşkın hatim okundu. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami'ye girmeye çalışanlar izdihama neden olurken. camide binlerce kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptırdığı duaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaklaşık 5 bin kişi 'amin' dedi.

Bin bir Hatim geleneği

Bin bir hatim duasını, Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde ikamet eden Pir Ali Baba "Eğer her yıl bin bir hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden korur" diyerek başlattı. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfetti. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren bin bir hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olurken, Erzurum'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.

Pir Ali Baba'nın mezarı, merkeze bağlı Tepeköy ile (Düzcü) Tuzcu köyleri arasında, Erzurum ovasına nazır kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde bulunuyor.