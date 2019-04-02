Erzurum'un birincileri: "Seçimlerde rekor kırdılar"

Mahmut Uçar ve Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, çalışma süreci ve sandıkta elde ettikleri başarılarıyla rekor kırdılar. 28 Ocak'ta başlayan seçim çalışmalarında Dr. Mahmut Uçar ile Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, her gün için 20-25 bin adım attılar, 18 bin işyerinin tamamını ziyaret ettiler, 60 bin konuttan 45-50 bin arasındaki haneye ulaşmayı başardılar.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, oyların yüzde 70'ini alarak rekor kırdı. Yakutiye'yi oy oranları daha düşük olan Uzundere ve Pazaryolu ilçeleri geçerken, Erzurum merkezinde birincisi Yakutiye oldu. 17 yıllık Ak Parti iktidarında yüzde 70 ve üzeri oy oranı ile seçim kazanan başkan adayları sayılı olarak gösteriliyor. Türkiye'nin çeşitli operasyonlarla zor bir döneminde yapılan seçimlerde Yakutiye'de elde edilen sonuçlar önemli görülüyor.

Ortalama 25 bin adım

Erzurum'da Ak Parti Cumhur ittifakı olarak MHP ile birlikte seçimlere katıldı. MHP İspir ve Uzundere'de aday çıkarırken, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçelerde Ak Parti aday çıkardı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Yakutiye adayı Dr. Mahmut Uçar aldığı oy ile merkezin rekorunu kırdı. Cumhur İttifakı adaylarının yarıştığı ilçelerde 70 rekorunu Uzundere, ve Pazaryolu ilçeleriyle birlikte Yakutiye ilçesinde kırıldı.

Başarmak için çalıştılar

Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, 28 Ocak günü başlayan süreci, durmadan, dinlenmeden ve iyi bir stratejiyle çalışma olarak tanımladı. Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, "Dr. Mahmut Uçar başkanımız ile Yakutiye ilçemizde yüzde 70 oranında oy aldık, 27 meclis üyesi çıkardık. Mahmut bey, çalışma temposu, hızı ve azmiyle bu sonuçtaki büyük paya sahiptir. İlçe sınırlarımız içerisinde 18 bin işyeri bulunuyor. Gözden kaçan birkaç yer olmuş olabilir, ama biz 18 bin adet işyerine gittik, insanları dinledik, kendimizi anlattık. Gün oldu 550 işyerine uğradık. Bu rakamlar teşkilat mensuplarımızda kayıt altına alındığı için rakamları net biliyorum.

Günde 20-25 bin adım attık. 36 köy mahallemizin hepsini ziyaret ettik, 150'nin üstünde kahve toplantısı yaptık. Bu toplantılar anlık oldu, planlı yapmadık. Kahveciden müsaade isteyip, kim varsa hali hazırda toplantı yaptık. Herkesin elini sıktık. Abartılı hareketler yapmadık. Ziyaretlerimizde kalabalık olmamaya dikkat ettik. İnsanlarımızı ürkütmeden, rahatsız etmeden çalıştık. Müzik yayını yapmadık, araç dolaştırmadık. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyor, Ak partiyi seviyordu, bize çalışmak düşüyordu. Bizde çalıştık. Çok koştuk çok koşturduk.

Mahmut bey, herkesin elini sıktı, her dükkana girdi. Dağ mahallesinde en tepedeki dükkana gitmekten imtina etmedik. Genç kadınlarımız 60 bin hanenin yüzde 90'ıne bizim broşürümüzü götürdüler. Seçimin son bir haftası köyleri tamamlayınca üzerinde Dr. Mahmut Uçar ismi ve Ak Parti logolarıyla hanımların mutfakta kullanacakları önlük, alış veriş çantası ve çay hediye ettik. Başkanımız Mahmut Uçar, 45 binin üzerinde evi gezdi, bize olumsuz bakan evlerin kapısını özellikle başkanımız ile çaldık. 367 sandığın 367 tanesinde sandık görevlilerimizin eğitimlerini tamamlayarak görev yapmalarını sağladık. Sandıklara ve oylarımıza sahip çıktık. 61 vatandaşımızın oyunu aldık" dedi.