Erzurum'da 19,2 milyar TL tutarında kamu bankası 5,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 24,4 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 32 bin 318 TL oldu.

Erzurum'un bölgesel kredi payı açıklandı

TBB 2022 Mart dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 19,2 milyar TL tutarında kamu bankası 5,2 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 24,4 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 32 bin 318 TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği TBB 2022 Mart dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2022 Mart ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 25 bin 415 TL, Özel banka kredilerinde 6 bin 903 TL, nakdi kredi toplamında ise 31 bin 371 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum'un Payı

Mart 2022 dönemi kaydında Erzurum'da 19,2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 22,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 32,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 63,7 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 30,16 oldu

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum'da 5,2, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 7,1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 13,4, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 34,4 milyar, TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,17 olarak tespit edildi.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri ve Erzurum'un Payı

Mart 2022 dönemi ölçeğinde Erzurum'da 24,4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 30,0, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 45,4, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 98,1 milyar, TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Doğu Anadolu Bölgesi toplamında kredi payı yüzde 24,9 olarak bildirildi.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Mart 2022 kaydında, Erzurum'da 24,4 milyar, Malatya'da 14,6 milyar, Van'da 12,4 milyar, Elazığ'da 12,0 milyar, Kars'ta 4,7 milyar, Ağrı'da 5,4 milyar, Erzincan'da 4,4 milyar, Bitlis'te 3,7 milyar, Muş'ta 3,3 milyar, Iğdır'da 3,3 milyar, Bingöl'de 2,7 milyar, Ardahan'da 1.9 milyar, Hakkari'de 2,9 milyar, Tunceli'de 1,8 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

Erzurum 25'inci Sırada

Erzurum nakdi kredi kullanım değeri yüksekliği bazında iller sıralamasının25'inci basamağında yer aldı. Nakdi kredi kullanımının en yüksek olduğu 25 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Konya, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Muğla, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Samsun, Tekirdağ, Aydın, Eskişehir, Diyarbakır, Trabzon, Sakarya, Erzurum olarak bildirildi.