Erzurum'un bölgesel şirket sermaye payı arttı

Erzurum'da Eylül ayında kurulan 23 şirket sermayesinin 13,6 milyon; 2022'nin 9 ayında kurulan 268 şirket sermayesinin 235,6 milyon TL olduğu bildirildi.

TOBB 2022 Ocak - Eylül dönemi yılı Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da Eylül ayında kurulan 23 şirket sermayesinin 13,6 milyon; 2022'nin 9 ayında kurulan 268 şirket sermayesinin 235,6 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4'üncü sırada yer aldı

Eylül 2022 Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB verilerine göre, Eylül 2022 bazlı şirket kurulum sermayesi, 23 şirketin kurulduğu Erzurum'da 13,6 milyon, 33 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 18,1 milyon, 60 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 57,9 milyon, 299 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 330,1 milyon olarak bildirildi

Ocak - Eylül Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, 2022 Ocak - Eylül dönemi şirket kurulum sermayesi, 268 şirketin kurulduğu Erzurum'da 235,6 milyon, 369 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 308,2 milyon, 619 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 640,9 milyon, 2 bin 405 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 2,4 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum'un Sermaye Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'un bu yılın Ocak - Eylül döneminde şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 76,39, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 36,71, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 9,77 olarak değerlendirildi.

Bölge İlleri Dağılımı

Bu yılın 9 ayında şirket kurulum sermayesi Van'da 515,3 milyon, Erzurum'da 235,6 milyon, Elazığ'da 334,0 milyon, Malatya'da 437,6 milyon, Ağrı'da 162,0 milyon, Muş'ta 188,6 milyon, Iğdır'da 114,7 milyon, Bingöl'de 50,7 milyon, Ardahan'da 15,7 milyon, Bitlis'te 139,3 milyon, Hakkari'de 83,1 milyon, Kars'ta 40,2 milyon, Erzincan'da 70,0 milyon ve Tunceli'de 18,4 milyon TL olarak aktarıldı.