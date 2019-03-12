Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü, kentte törenlerle kutlandı.

İlk olarak Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çelenk bıraktı.

Çelenk bırakma töreni sırasında Türk Hava Kurumu yamaç paraşütü gösterisi düzenledi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ise dondurulmuş süs havuzunun üzerinde mini konser verdi. Vali Memiş ve heyet Havuzbaşı'ndaki törenden sonra Karskapı Şehitliği'ne geçerek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlikte konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'un Anadolu'nun mihenk taşı olduğunu ifade ederek“ Erzurum düşmana karşı çok çetin bir mücadele veren bir coğrafya. Biz dadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Anadolu'nun bölünmez bütünlüğünün bir mihenk taşı 12 mart destanı. Ben aziz şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum bizlerde görevimizi yaparken şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz. Bütün Erzurum'un kurtuluşu kutlu olsun” dedi.

12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu gün içerisinde şehirde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.