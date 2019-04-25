Erzurum'un en eski muhtarı 42 yıldır görevde

Erzurum'da 42 yıldır muhtarlık yapan en eski muhtar Tahir Sagsöz üç kuşağında oyunu almayı başardı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Mahallesi'nde 42 yıldır muhtarlık yapan Tahir Sagsöz, dededen toruna üç kuşağın oyunu aldı. Bütün seçimlere tek aday olarak giren Sagsöz'e 31 Mart Yerel Seçimlerinde 8 muhtar adayı rakip oldu. 20 bin kişinin oy kullandığı Ömer Nasuhi Mahallesi'nde Sagsöz en yakın rakibine 2 bin 600 oy fark attı. 1977'den berri muhtarlık yapan Sagsöz'ün gazetecilik geçmişi de bulunuyor.

"Aday olmayın kazanamazsınız"

Kendisine rakip olan 8 muhtar adayına 'aday olmayın kazanamazsınız' dediğini ifade eden Tahir Sagsöz, "Vatandaşa hizmet etmek çok güzel bir durum. Muhtarlık mesleğim haline geldi. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun beni hep rakipsiz seçtiler. Ama bu seçimlerde rakipler çıktı. Demokrasinin geleneğidir bu biz de yarıştık onlarla. 'Partiler yarışıyor biz de yarışırız elbet' dedik. Ben onlara dedim kazanamazsınız aday olmayın. Çünkü bu mahalleyle ben etle tırnak olmuşum. Ben hepsini yakından tanıyorum. Yarışmak istiyorsanız yarışın dedim ve kazandım. Vatandaşımız yıllardan beri nasıl mahcup etmediysek bundan sonrada etmeyeceğiz" dedi.

"Benden eski muhtar yoktur"

Muhtarların evrak ücreti almasının yanlış olduğunu belirten Sagsöz, "Sağlığımız olursa ömrümün sonuna kadar devam ederim. Benden sonra bayrağı alan kardeşim de benim gibi olur inşallah. Muhtarlara bir tavsiyem var evrak yapınca para istemeyin. 20 yaşındaki kardeşlerimizin elinden parayı almayın. Emekli baba 10 lira para veriyor zaten onu da elinden almayın" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan Abdullah Sagsöz ise Muhtar Tahir Sagsöz'ün üç kuşağın da oyunu aldığını kaydederek "Biz doğduğumuzdan beri muhtar amca buranın muhtarı. İlk olarak dedemin zamanında muhtar olmuş sonra babam doğmuş oy vermiş şimdi ben oy verdim yani üç kuşağın da oyunu aldı. Biz küçükten beri onu tanırız. Oyun alanlarımız yoktu o yaptırdı. Biz ondan memnunuz. Sandıkta rakiplerini sildi süpürdü inşallah ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapar" şeklinde konuştu.