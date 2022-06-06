Erzurum'un gururu oldular

Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi biyoloji öğretmeni Özlem Türkez'in danışmanlığında öğrencileri Muhammet Haktan Kalaoğlu ve Ömer Faruk Korkmaz ile hazırladıkları proje Türkiye 2.si oldu.

53. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasının ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Biyoloji dalında Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi biyoloji öğretmeni Özlem Türkez'in danışmanlığında öğrencileri Muhammet Haktan Kalaoğlu ve Ömer Faruk Korkmaz ile hazırladıkları proje Türkiye 2.si oldu. Ekibe ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank takdim etti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören sonrasında Erzurum'a dönen başarılı öğretmen ve öğrencileri Erzurum Havaalanında kurum yetkilileri, meslektaşları, öğrenciler alkışlar ile karşıladı. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Müdürü Osman Coşkun okulları adına, Erzurum adına bu gururu yaşatan ekibe çiçek takdim ederek üstün başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye 2.si olan proje yörede yaygın olarak tüketilen ışkın bitkisinin akciğer koruyucu etkilerinin keşfini kapsıyor. Projede Erzurum ve çevresi gibi yüksek yerlerde yaygın olarak yetişen ve yaygın olarak tüketilen Işkın (Rheum ribes L.) bitkisinin akciğer dostu ve yeni şifalı yönleri keşfedildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından ödüle layık görülen bu proje bağlamında ışgın sulu ekstrelerinin insan akciğer hücre hatlarında hücre ve DNA koruyucu potansiyeli ile bu koruyucu özelliklere ait moleküler genetik temeller ilk kez keşfedilmiş oldu.