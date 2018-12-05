Erzurum'un ilk tekerlekli sandalye Basketbol takımı kuruluyor

Erzurum'da ilk kez kurulacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile 2.lig Basketbol Takımı ve Antrenörleri Kazım Karabekir kapalı spor salonunda empati maçı yaptı.

Empati maçına Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesengil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve Engelli Sporcular katıldı.

Erzurum da yeni kurulacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları ile Antrenörler, Dünya Engelliler Günü anısına bir empati maçı yaptı. Empati maçına engelli sporcuların ve bürokratların ilgisi büyüktü.

Erzurum da Engelli Sporcu Sebahattin Demirtaş liderliğinde, Alihan Çıldan,Sönmez Durmaz,Yasin Koç, Tolga Yeşiltepe, Ramazan Çelik, Engin Gül, Masun Şengül ve Mesut Güleş isimli sporcuları kadrosunda bulunduran ve yakın bir zamanda kurulacak olan Erzurum'un ilk Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı empati maçında performansıyla etkinliğe damga vurdu.

Yeni kurulacak Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı hakkında basına bilgi veren Engelli Sporcu Sebahattin Demirtaş, “Engellilerin engellenmediği bir hayat istediklerini, hiçbir zamanda engelin engellileri spordan, başarıdan ve hayattan uzaklaştıramayacağı ifade etti. Engelli sporcu Demirtaş, engellilerin spora bakış açısını değiştirmek, onları sporla buluşturabilmek amacıyla yeni takımızı yakın bir zamanda Erzurum da kuracağız. Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Demirtaş, kendilerine olan desteğin arttığını gördükçe azimlerinin daha da artacağını sözlerine ekledi”

Öte yandan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, “Engelli vatandaşların hayatın bütün alanlarında olması gerektiğini dile getirerek, engelli kardeşlerimizin engelleri aşma,başarılara ulaşma yetenekleri de var,yeter ki engellemeyelim,toplum'un her alanında onlara da yer verelim,onlara kucak açalım.Nihai hedeflerine ulaşmaları için rol model olalım. Erzurum'da ilk kez kurulacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şehrimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.