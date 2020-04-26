İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'un İspir ilçesin'de hurda operasyonu

Erzurum’un İspir ilçesinde hırda demir çalan şahıslar yakalandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde hırda demir çalan şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Yukarı Özbağ Mahallesi'ne araçları ile gelen S.A. ve E.A. isimli şahıslar mahallede bulunan hurdaları yükleyerek kaçtı. ilçe dışından geldikleri belirlenen şahıslar kullandıkları araçla ile birlikte İkizdere Jandarma ekiplerice yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince İspir'e getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı.


Yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağına muhalefet ettikleri için ayrıca 3.150'şer TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.