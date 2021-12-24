İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzurum'un konuğu Amasya

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Pazar günü saat 13:00’da kendi evinde Amasya ile karşı karşıya gelecek.

Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Pazar günü saat 13:00'da kendi evinde Amasya ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Ali Ekber Erol, “Sporseverleri maçımıza bekliyoruz” dedi.


Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, 2. Ligde önemli maçlarından birine daha çıkıyor. Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Mavi-beyazlılar, Pazar günü saat 13:00'da Kazım Karabekir Stadı Yanındaki Erzurum Spor Salonu'nda Amasya ekibi ile karşı karşıya gelecek. Mavi-beyazlılar hazırlıklarını tamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.


Erzurum ekibinin antrenörü Ali Ekber Erol, kendileri açısından büyük önem taşıyan Amasya maçını kazanarak yollarına devam edeceklerine inandığını belirterek, “Pazar günü evimizde oynayacağımız maça hazırız. Tüm sporseverleri Erzurum Spor Salonu Tribünlerine bekliyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.