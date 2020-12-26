Erzurum'un kredi performansı açıklandı

Erzurum'da kullanılan krediler içinde en yüksek performans oranı bireysel bankacılıkta taşıt, sektörel dağılımda ise Metal ve İşlenmiş Maden alanında kaydedildi.

FİNTÜRK-9'a göre Erzurum'da toplam nakdi kredinin toplam mevduata oranı yüzde 237,61,toplam nakdi kredinin tasarruf mevduatına oranı yüzde 334,94, takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ise yüzde 3,80 olarak bildirildi.

Bireysel Bankacılık

Erzurum'da Ocak - Eylül döneminde konut kredisi performans oranı yüzde 0,47, taşıt kredisi performans oranı yüzde 1,64, diğer tüketici kredileri performans oranı yüzde 2,61, diğer tüketici kredileri performans oranı yüzde 2,43 oldu.

Sektörel En'ler

Sektörel kredilerde en yüksek performans oranı metal ve işlenmiş madencilik sektörü sergilerken, performans yüksekliği kaydında toptan ticaret ve komisyonculuk sektörü ikinci, inşaat sektörü üçüncü sırayı aldı.

Sektörel Kredi Oranı Dağılımı

İlde inşaat kredi performans oranı yüzde 8,49, metal ve işlenmiş maden kredi performans oranı yüzde 32,83, finansal kuruluşlar kredi performans oranı yüzde 2,95, tekstil ve tekstil ürünleri kredi performans oranı yüzde 7,14, toptan ticaret ve komisyonculuk kredi performans oranı yüzde 24,35, turizm kredi performans oranı yüzde 4,52, ziraat ve balıkçılık kredi performans oranı yüzde 3,56 ve enerji kredi performans oranı yüzde 1,24 olarak aktarıldı.