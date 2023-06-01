Erzurum'un mutfak lezzetleri tadıma çıktı

Erzurum'un unutulmuş mutfak lezzetleri, Yakutiye Kent Merkezinde vatandaşların tadımına sunuldu. Yoğun ilgi gören yemekler kısa sürede tüketildi.

Erzurum bulgur çorbası, Erzurum su böreği, Erzurum tarhun şerbeti ve Erzurum un helvası; usta ellerde vatandaşlarla buluştu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Erzurum Ticaret Borsasının desteği ile şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Kent Meydanı'nda ikram edilen lezzetler kısa sürede tükendi.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Cemal Almaz, yapılan programın özellikler Erzurum'un unutulmuş ya da çok beğenilen lezzetlerini halkla buluşturmayı hedeflediğini dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Bakanlığımızın direktifleriyle paydaş kurumlarımızla Erzurum lezzetlerini halka sunduk. Karşılaştığımız ilgi ve halkımızın beğenisi görülmeye değer. Geçmiş yıllarda da benzeri etkinlikleri yapmıştık. Erzurum mutfak lezzetlerini tanıtmaya ve insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar zaman zaman ikram edilen su böreği, tarhun şerbeti, un helvası ve bulgur çorbasını almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Erzurum mutfağının lezzetlerini tadan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.