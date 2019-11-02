Erzurum'un tadı kültürü İstanbul'u saracak

Yöresel lezzetlerden, tarihi ve kültür miraslarının tanıtımına, kış turizminden, yetiştirdiği sanatçılara varana kadar tüm yönleriyle Erzurum şöleninin sergileneceği tanıtım günlerinde, Erzurumlu şarkıcı Merve Özbey'in de sahne alması bekleniyor.

Erzurum'un yöresel lezzetlerinin ve kültürünün tanıtılacağı Erzurum tanıtım günleri, İstanbul Maltepe'de 3 gün boyunca sürecek. Erzurum'u hiç görmemiş, veya memleket özlemi duyan, İstanbul'da ikamet eden dadaşlara, kültürlerinin kapılarını açan tanıtım günlerinde, Erzurum Konfederasyonu (ERKON), Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin işbirliği ile şehrin her yönüyle tanıtılması amaçlanıyor.

ERKON Başkan Yardımcısı ve Erzurum Tanıtım Günleri Komite Başkanı Halil Karapınar, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Karapınar burada yaptığı açıklamada; “Çalışmalarımızı İstanbul'da tamamladık. 14 - 17 Kasım'da Maltepe etkinlik alanını adeta bir gelin giydirir dibi giydireceğiz. Kültür çadırlarımız olacak. Yöresel ürünlerimizin satılacağı stant çadırlarımız olacak. Sanatta birlik adına her ilçemizi kapsayacak şekilde 32 sanatçımızı misafir edeceğiz. Ayrıca, Kenan Keskelen, Fethi Siverekli, Hüsamettin Ceylan ve Lütfü Ortakale gibi sanatçılarımız sahne alacaklar. Arif Sağ'a ömür boyu yaşam ödülü vereceğiz. Tiyatrolarımız olacak. İstanbul'da ki bütün hemşehrilerimi, Erzurum tanıtım günlerine bekliyorum. Gelin Erzurum'u yaşayın” dedi.