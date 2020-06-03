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Erzurum'un tanıtımı için dizi ve film çekecek

Erzurumlu tiyatro sanatçısı Burak Bozdağ, yayınladığı birbirinden komik videolarla takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyor.

Başından geçen olayları kendine has yorumu ve Erzurum şivesiyle anlatımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Bozdağ'ın izleyenleri gülmekten kırıp geçirdiği hikayeler yoğun ilgi görüyor.


Bazı kesimlerce meddahlık geleneğini yeniden alevlendirdiği yorumlarının yapıldığı Bozdağ'ın ünü ülke sınırlarını da aşmış durumda. Burak Bozdağ, Erzurum şivesini, kültürünü, yemeklerini de tüm yurda sevdirmeyi başardı.


Burak Bozdağ'ın adı şimdilerde bir film projesiyle de anılmaya başladı. Aynı zamanda yapımcılığını da üstlenmeyi planladığı bir sinema filminde başrol oynamaya hazırlanan ünlü Bozdağ filmin çekimlerini de Erzurum'da yapacağını duyurdu.


Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgınına rağmen önümüzdeki günlerde yönetmen senarist ve oyuncu kadrosuyla birlikte Erzurum'u ziyarete edeceklerini ve çekim yerlerini belirleyeceklerini ifade eden Burak Bozdağ, Erzurum'u daha iyi anlatabilmek adına bazı dizi ve sinema tekliflerini de bu proje nedeniyle geri çevirdiğini söylüyor.

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