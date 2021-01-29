Erzurum'un ülke eğitim harcamaları payı arttı

Erzurum'da 2020 yılında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 29,58'lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20'inci sırayı aldı. İlde kişi başına 2 bin 691 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

2020 Erzurum'un Bölgesel Eğitim Payı

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, 2020 döneminde Erzurum'da 2 milyar 51 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 869 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 5 milyar 433 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 14 milyar 263 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum Eğitimde 20'inci Sırada

Erzurum iller sıralamasında eğitim harcamaları bakımından 20'inci oldu. Eğitim harcamalarının en yüksek değerde olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Kocaeli, Hatay, Mersin, Kayseri, Samsun, Van, Manisa, K.Maraş, Eskişehir, Erzurum, Balıkesir, Malatya, Aydın, Denizli ve Sakarya olarak aktarıldı.

Erzurum Eğitim'de Bölge 2'incisi

Erzurum eğitim harcamaları düzeyinde bölgede 2'inci oldu. Verilere göre 2020 yılında; Van'da 2,4 milyar, Erzurum'da 2,0 milyar, Malatya'da 1,8 milyar, Elazığ'da 1,4 milyar, Ağrı'da 1,0 milyar, Muş'ta 946,0 milyon, Bitlis'te 835,6 milyon, Kars'ta 699,1 milyon, Bingöl'de 689,9 milyon, Hakkari'de 648,2 milyon, Erzincan'da 569,9 milyon, Iğdır'da 495,1 milyon, Ardahan'da 291,0 milyon, Tunceli'de 266,0 milyon TL eğitim harcaması yapıldı.

Erzurum'un Bölge Ve Ülke Payı

DOSİAD tarafından resmi veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2020 döneminde Erzurum'da kaydedilen eğitim harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71.48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37.75, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.37, ülke toplamında da yüzde 1.24'lük pay edindi.