Erzurum'un yeni ses sanatçısı büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde “Bitlis'te Beş Minare” türküsüne klip yaparak internet ortamında ve kimi yerel TV kanallarında yayımlatan Çağrı Sefa Tosun büyük beğeni topladı. Profesyonel müzik hayatına ilk adımı atan Tosun Erzurum'un gururu olma yolunda adım atıyor.

Atatürk Üniversitesi Müzik Bilimleri bölümü mezunu olan ve Anadolu'nun zenginliği içinde geleceğe aktarılması gerekilen türküleri kendine has yorumuyla müzik severlerin beğenisine sunan Çağrı Sefa Tosun Erzurumlulardan büyük beğeni topladı.

Profesyonel sanat hayatına attığı ilk adımla birlikte gelen olumlu tepkileri sevinçle karşıladığını ve hayatının vazgeçilmezi olan müziği daha da geliştirerek ilerleteceğini dile getiren Çağrı Sefa Tosun “Öncelikle bazı türkülerimizin sırf müzik olsun diye okunması kötü sonuçlar oluşturdu. Makamına ve taşıdığı değere göre, türkünün vermek istediği duyguyu kültürel yapısını bozmadan icra edilmelidir felsefi olarak bu tavrın içindeyim. Hayatım boyunca yüreğimde ilgisi hiç azalmayan sanat tutusunu müzik eşliğinde yaşatmaya devam edeceğim. Ve bunu yaparken öncelikli olarak okuyacağım şarkının hangi makamda ve hangi enstrümanlarla çalınması hususunda, eğitimini aldığım müzik desturuyla, adım atacağım” diye konuştu.

“Önemli olan kültürü taşıyabilmektir”

Sadece müzik yapmak için ses sanatçılığı yapmanın ciddi anlamda kültürel erozyona neden olduğunu ve sanatçı kimliği olan kişilerin geçmişle geleceği kaynaştırmaları gerektiğini dile getiren Çağrı Sefa Tosun, “Topraklarımızın binlerce yıllık birikimi olan türkülerimiz maddi kaygılar nedeniyle değiştirilemez. Bu durum beni de rahatsız ediyor. Çünkü türkülerimizin hangi makamda ve hangi duygular çerçevesinde okunması noktası oldukça önemlidir. Popüler kültürün sanatımız üzerindeki olumsuz etkisini en az seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bu durumda yapmamız gerekenler oldukça açık. Kültürümüzü yansıtan eserleri kültürümüzün beklediği duygular içerisinde icra etmeliyiz. Benim yapmak istediğim budur ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğim” dedi.

Önümüzdeki günlerde Erzurum türküsü olan Huma kuşu türküsünü seslendireceğini Erzurum'un tanıtımına destek verecek şekilde okunacağını dile getiren Çağrı Sefa Tosun yeni şarkının müjdesini verdi. Farklı sesler ve simalarla birlikte Erzurum'un dört bir köşesinden görüntülerle okuyacakları Huma Kuşu türküsü için “Erzurum'un kültürünü, doğasını ve duygusunu anlatmaya çalışacağız” diyen Çağrı Sefa Tosun “Daha güzel eserler ortaya çıkarmak için ciddi adımlar atmaya başladık. Erzurum ve ülkemiz için sanatın ilerlemesi, güzellik duygusunun hissedilmesi için bizlerde elimizden geleni yapacağız” açıklamalarında bulundu.