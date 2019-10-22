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Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzurum’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olurken kent merkezinde ise sis etkisini gösterdi.

Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olurken kent merkezinde ise sis etkisini gösterdi.


Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yılın ilk karını görmek isteyen vatandaşlar ise Palandöken'e çıktı. Kent merkezinde ise sis etkisini gösterdi.


Palandöken'de yılın ilk karına şahit olan vatandaşlar, karın tahmin ettiklerinde daha erken yağdığını söyleyerek karın tadını çıkardılar.

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