“ Esaret” adlı film Erzurum'da çekilecek

Erzurumlu oyuncu Hanifi Koç, Erzurum'u konu alan ve Ermeni Mezalimini anlatan “Esaret” adlı sinema filmini Vali Okay Memis ve Mehmet Sekmen ile birlikte değerlendirdi.

Vali Memiş'i ve heyeti heyecanlandıran proje kabul gördü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise filmin ismi konusunda değişiklik olabileceğini söyledi.

Oyuncu Hanifi Koç'ta “Biz Erzurumlular bu filmin çekilmesini istiyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bu tarihte vatanı koruyan savunan şehitlerimize ahde vefa borcumuzdur” dedi.