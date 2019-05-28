İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“ Esaret” adlı film Erzurum'da çekilecek

Erzurumlu oyuncu Hanifi Koç, Erzurum’u konu alan ve Ermeni Mezalimini anlatan “Esaret” adlı sinema filmini Vali Okay Memis ve Mehmet Sekmen ile birlikte değerlendirdi.

Erzurumlu oyuncu Hanifi Koç, Erzurum'u konu alan ve Ermeni Mezalimini anlatan “Esaret” adlı sinema filmini Vali Okay Memis ve Mehmet Sekmen ile birlikte değerlendirdi.


Vali Memiş'i ve heyeti heyecanlandıran proje kabul gördü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise filmin ismi konusunda değişiklik olabileceğini söyledi.


Oyuncu Hanifi Koç'ta “Biz Erzurumlular bu filmin çekilmesini istiyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bu tarihte vatanı koruyan savunan şehitlerimize ahde vefa borcumuzdur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.