ESAV Erzurumspor'u yalnız bırakmadı

Ligde mücadele eden Erzurumspor, deplasmanda başkent temsilcisi Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya geldi.

Dadaşları Ankara Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) gençlik kolları davul - zurna ile karşıladı. Ankara Esenboğa Hava alanına inen Erzurumspor'da moraller yerindeydi. Karşılayan taraftarları selamlayan futbolcular ise inşallah 3 puanı alacağız dediler.

Özyemişçioğlu düdük çalacak

Ligin 17. Haftasında Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumunda Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Bu zor müsabakada Eren Özyemişcioğlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Emir Eray Eyisoy yapacak.

16. hafta deplasmanda Sakaryaspor'un konuğu olan Erzurumspor, etkili bir oyun ile rakibine karşı üstün bir performans göstermesine rağmen bulduğu pozisyonları harcadı ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Kaybetme alışkanlığı kazanmak istemiyoruz

Erzurumspor'a güvenen Esav Gençlik kolları Başkanı İsmail Ergün ‘Gençlerbirliği maçıyla şeytanın bacağını inşallah kıracağız' dedi. Büyük bir kalabalıkla Erzurumsporu Hava alanında karşılayan ESAV gençlik kolları davul zurna eşliğinde halaylar çekip futbolculara moral verdi.