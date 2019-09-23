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Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti

Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Pasinler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan'a götürdü. Aile oğlunu Erzincan'daki askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresindeki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla attı.


Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç (26) kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem (3) ile Elif Tunç yaralandı.


Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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