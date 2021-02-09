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Eskrim sporcusu Akal, Dünya Şampiyonası için Milli takım kampına davet edildi

Erzurum Gençlik Spor Kulübü’nün eskrimcisi Emir Akal, Dünya Şampiyonası için Milli takım kampına davet edildi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün eskrimcisi Emir Akal, Dünya Şampiyonası için Milli takım kampına davet edildi.


Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün Milli sporcusu Emir Akal,Eskrim Milli Takımı kampına çağrıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Antrenörü Nevzat Dumanoğlu, “Sporcumuz Emir Akal 3 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde Mısır'da yapılacak Yıldızlar ve Gençler Dünya şampiyonası için milli takım kampına davet edildi. Bolu'da 6 Şubat'ta başlayan kamp 14 Şubat 2021 tarihlerine kadar sürecek. Sporcumuza şimdiden başarılar diliyoruz. Kendisine güvenimiz tam” diye konuştu.

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