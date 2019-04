Esnaf can suyu kredisi bekliyor

Bu haksız rekabeti kısmen de olsa en aza indirmek için esnafa sıfır faizli cansuyu kredisi verilmeli” dedi.

Döviz kurundaki dalgalanmaların esnaf ve sanatkarı ciddi şekilde sarstığını kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, en son 10 yıl önce verilen cansuyu kredisinin yenilenmesini istedi. Esnafın ekonominin can damarı olduğunu anımsatan Başkan Fırat, “Ekonomide yaşanan her dalgalanmada en çabuk ve en çok etkilenen kesim esnafımız oluyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi sabit giderlerde özel bir tarife olmasıyla birlikte birçok kalemde ödenen vergiler esnafın belini büküyor. Ayrıca AVM'ler ve zincir marketlerle de baş etmeye çalışan esnafımız bu durumda bile vatandaş için veresiye defterinden vazgeçmiyor. Haliyle ciddi nakit sıkıntısı çeken esnafımıza bir an önce nefes kredisi sağlanmalı. Son olarak 2008 yılında verilen sıfır faizli ve uzun vadeli cansuyu kredisi talebimizi esnafımız adına bir kez daha talep ediyoruz. Devletimiz ve bankalar bu çağrıya kulak vermeli ve anayasamızda da olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı” diye konuştu.

KREDİYE KOLAYCA ULAŞMALIYIZ!

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ayrıca esnafın krediye yönelik sorunlarından birisinin kara liste olduğunu söyledi. Sicil affını her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Başkan Fırat, şöyle dedi. “Sicil affının uygulanması ile kredi imkânlarından faydalanan esnaf rahat ettiğinde, ekonomi de vatandaş da rahat eder. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı. Çünkü mali sicilinden dolayı, borcu olmayan esnafın kredi imkânlarından yararlanamaması haksızlık. Buna bir an önce çözüm bulunmalı.”