Esnaf ve sanatkara emeklilik yolu açılmalı

Fırat, “Bankalar sicili bahane etmemeli” dedi.

Esnaf ve sanatkarların emekli olabilmesi için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini kaydeden ESOB Başkanı Rasim Fırat, bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafa yeni bir hak tanınmasını istedi.

Yeni yapılandırma ile esnafa kredi imkânı verilirken sicilin engel olmayacak şekilde düzenleme yapılmasının şart olduğuna dikkat çeken Başkan Fırat, “Zaten krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski yok. Bu yüzden bankalar sicili bahane etmeden esnafımıza düşük faizli kredi vererek gerekli kolaylığı sağlamalı. Esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesi için daha önce Ziraat Bankası ve SGK arasında protokol imzalanmıştı. Emekli olmak isteyen esnafımızın bir kısmı bu protokol ile bankadan aldığı düşük faizli krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli olmuştu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu yapılandırmadan faydalanamayan çok sayıda esnafımız var. Emekli olmak isteyen esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir fırsat verilmesini bekliyor. Tanınacak yeni bir yapılandırma hakkı, esnafımıza emeklilik yolu açacak” diye konuştu.

SİCİL ENGEL OLMASIN

Daha önce çok sayıda esnafın SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolden sicil engeli yüzünden faydalanamadığını dile getiren Başkan Fırat “Yeni yapılacak işbirliği protokolü ile esnafımız arasında ayrım yapılmadan, siciline bakılmaksızın tüm esnafımıza prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli. Bir önceki protokol imzalanırken mağduriyetlerin ortadan kalkması için taksitlendirme yaparken esnafın siciline bakılmayacağı belirtilmişti. Ancak banka, sicili bozuk olanlara kredi vermedi. Yeni yapılandırma da emekli olacak olan esnafımıza sicil engeli olmamalı” dedi.