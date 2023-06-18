Esnaftan düşük faizli kredi çağrısı

Karaca, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile esnaf ve sanatkara kullandırılan düşük faizli kredilerde bir süredir sorunlar yaşandığı ifade ederek, “Halkbank, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine kaynak akışını durdurunca krediler kesildi. Bu yüzden esnafımızın kredi talebi karşılanamıyor. Kredi Kefalet Kooperatifleri, Ankara'dan para gelmediğinden dolayı esnafa kredi kullandırma hususunda ellerinin kollarının bağlandığını söylüyor. Binlerce esnaf ve sanatkarın düşük faizli kredilerden faydalanmak için sıra beklediği, kredi taleplerinin ise kısa vadede karşılanamayacağı gelen bilgiler arasında.” dedi.

Küçük esnaf ve sanatkârın, ekonomik sıkıntıları nedeniyle iş yerini ayakta tutmak için düşük faizli kredilere ihtiyaç duyduğunu anlatan Karaca, “Halkbank'ın para kaynağı noktasında sıkıntılar yaşadığı için kaynak akışını sağlayamadığı ifade ediliyor. Bir süredir bu nedenle üyelerimiz düşük faizli krediye ulaşamıyor. Ekonominin kılcal damarları gibi ülke sathına yayılmış bulunan küçük esnaf ve sanatkârlarımızın günümüzde yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları ve mağduriyetlerini gidermek, sorunlarına çözüm getirmek devletin asli görevidir. Halkbank, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatiflerine kaynak akışını bir an önce açmalı ve esnafımıza seçimden önce olduğu gibi hak ettikleri kredilere kaynak sağlamalıdır.'' dedi.