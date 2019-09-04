ESOB'dan ‘ilaç gibi' protokol

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat'ın girişimleriyle birliğe kayıtlı tüm üyeler artık OPET bayilerinden yüzde 5 indirimli akaryakıt alabilecek. İndirim tüm Türkiye'deki OPET bayilerinde geçerli olacak.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), esnafa ilaç gibi gelecek bir protokole imza attı. Başkan Rasim Fırat'ın uzun uğraşları sonucu Fikret Petrol A.Ş. OPET ile yapılan anlaşmayla ESOB'a kayıtlı tüm esnaf ve sanatkarların alacakları akaryakıtta yüzde 5 indirim imkanı sağlandı. Bakkallar Odası Başkanı Samet Erdoğan ve Elektronikçiler Odası Başkanı Necmettin Söğütlü'nün de destekleriyle gerçekleşen çalışmanın ardından hazırlanan protokole ESOB Başkanı Rasim Fırat ve OPET Bölge Müdürü Ebubekir Uğuz imza attı.

ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN

Esnaf Sarayı'nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Esnaf ve sanatkarlarımıza az da olsa nefes aldıracak bir protokole imza attık. Bundan böyle birliğimize kayıtlı tüm üyelerimiz OPET'in Türkiye genelindeki tüm bayilerinden yüzde 5 indirimli olarak akaryakıt alabilecek. Bu süreçte bize destek veren Bakkallar Odası Başkanı Samer Erdoğan ve Elektronikçiler Odası Başkanı Necmettin Sögütlü'ye teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan ESOB - OPET işbirliğinde yapılan akaryakıt indiriminden yararlanmak isteyen esnaf sanatkarların 0530 915 45 87 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecekleri belirtildi.