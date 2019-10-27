Estetik ameliyatı olurken nefes probleminizden de kurtulun

İdris Elmas, “Burun estetiği uygulanırken, hastanın nefes almasını engelleyen faktörleri de ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Erzurum'da gerçekleştirdiği başarılı estetik operasyonlarla tanınan İdris Elmas, burun estetiğiyle ilgili olarak önemli bazı bilgiler aktardı.

Burnun, yüzün tam ortasında bulunduğunu ve nefes almak gibi önemli bir işlevi üstlendiğini anlatan İdris Elmas, ''Burun aynı zamanda yüz ifadesine etkisiyle de ön plandadır. Biz burun estetiği uygularken, aynı zamanda hastanın kolay nefes alabilmesini engelleyen faktörleri de ortadan kaldırıyoruz. Hastalarımızın yüz şekli ve anatomik yapısını da göz önünde bulundurarak, burnun daha doğal ve çok daha fonksiyonel bir hale gelebilmesi için bir takım dokunuşlar yapıyoruz. Burunda eğrilik, burun ucu düşüklüğü, burun kemiği bozukluğuna ilaveten kazalara ve yaralanmalara bağlı olarak bozulan burun yapısına çok daha estetik bir görünüm kazandırabiliyoruz. Yani Erzurum'da burun estetiğine yönelik olarak her türlü işlemi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Burun ameliyatlarını ise, kapalı-açık burun ameliyatı, klasik ve piezzo burun estetiği şeklinde uygulayabiliyoruz'' diye konuştu.