Estetik Cerrah Dr. Selin Irmak: “Estetik sektöründe rekabet olmaz”

Selin Irmak, medikal estetik sektöründe rekabetin, etik kurallar ve insana saygı çerçevesinde önemli olduğunu açıkladı.

Dr. Irmak, cilt bütünlüğünde hekim ve estetisyenlerin çalışmasına değinerek,”Estetik sektöründe rekabet olmaz. İnsan sağlığı önceliğimizdir. Estetik sektörü belirli eğitimlerden geçmiş ve değişik alanlarda uzmanlaşmış her geçen gün büyüyen bir “Aile” dir. Sektörümüzde her bir meslek üyesi, alanında yetkinliği ve becerisi dahilinde bu görevini özveriyle ve layıkıyla yerine getirmeyi amaç edinmelidir. Rekabet, etik kurallar ve insana saygı çerçevesinde anlamlıdır ve artı değer anlamına gelir. Ancak günümüzde sektörümüzün çoğu mensubu kendi alanını bırakıp yetki ve etkinliğinin olmadığı, sektörün başka bölümünde faaliyet gösteren alanlara kaymaktadır. “ dedi.

Dr. Irmak, diğer alanlarda olduğu gibi estetik sektöründe de okullar, kurslar ve eğitim merkezlerinin alanında uzmanlaşmış kadrolara itibar edilmesi gerektiğini belirtrrek,“Bu kurumlar başarılı olanları belgelendirir ve yetkili merciler de bu belgelere bakıp insanlara mesleğini icra etmek üzere izin verir. Buradaki amaç en güzeli ve en doğruyu yapmaktır. Medikal estetikte amacın kişilerin yüz ve vücut ana yapıları unutulmadan ve doğal görüntüden uzaklaşmadan cildi daha sağlıkla noktalamaktır. Estetik hizmetin, kişilerin cilt ve yüz anatomilerine göre iyi değerlendirerek teknolojik gelişmeler takibinde verilmesinin son derece önemli. Estetik amaçlı uygulamalarda dünya çapında birinci sıradaki işlemlerden biri botokstur. Kasım ayında cilt bakımında havyar ile cilt bakımı uygulaması yapabileceğiz. Alternatif tıp uzmanı Sevinç Aliyeva ‘nın tecrübesi ile akupunktur ile bilinç altı temizleme, sigara bırakma,bayanların selülit ve zayıflama masajları, dolgu, botox, protez tırnak, phi brows, microblading, dudak renklendirmenin yanısıra Şems Aslan'ın doğal maske tarifleri ile organik cilt bakımı hizmetini de vereceğiz.”diye konuştu.