Estetik cerrahide yağ aldırma ve dolgu

İdris Elmas, estetik cerrahi alanında ilgi gören uygulamalar arasındaki ''yağ aldırma'' olarak bilinen Liposuction uygulamasını anlattı.

Estetik Cerrah Dr. İdris Elmas, bu uygulamanın bölgesel yağlanmalardan kurtulmak isteyenler için ideal sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi. Liposuction ile sorunlu bölgelerden yağları aldıklarını anlatan Elmas, bunun yanı sıra karın bölgesindeki deri sarkmalarını da ortadan kaldırmanın gerekebildiğini ifade ederek, karın germe (abdominoplasti) denilen ameliyatta fazla derinin uygun şekilde kesiyle çıkartıldığını ve düz bir karın oluşumunun sağlandığını dile getirdi. Bu operasyonları da, tıpkı diğerleri gibi hastane koşullarında yaptıkları bilgisini veren Dr. Elmas, uygulamanın sorunlu bölgelerin durumuna göre 1 ile 5 saat sürebildiğini ve hastaların 1 ya da 2 gün sonra taburcu olabildiklerini belirtti.

2010 yılından bu yana Erzurum'da kliniği bulunan İdris Elmas, ameliyatlı estetik uygulamaları gibi ameliyatsız ya da medikal estetik uygulamalar hakkında bilgiler de aktardı. Elmas, ''Bunların başında botoks uygulaması geliyor. Kaz ayakları ve alın bölgesindeki kırışıklar 6 ay süreyle ortadan kalkabilmektedir. Ayrıca Botoks ile aşırı terleme de kontrol altına alınabilmektedir. Diğer talep gören bir uygulama ise dolgu uygulamasıdır. Dudak, yanak, çene, elmacık ve gözaltları (ışık dolgusu) dolgu uygulama alanlarıdır. Dolgular 6 ay-1 yıl dayanan hyaluronik asit dolgular ve uzun süreli kalsiyum içeren dolgular şeklindedir. Cildi gençleştirme amaçlı yapılan uygulamalardan diğerleri ise gençlik aşısı olarak bilinen Kollojen ve Somon DNA uygulamalarıdır. Ayrıca hastanın kendi kanından elde edilen PRP ve hazır preparat olarak kullanılan mezoterapi de yine benzer uygulamalardır. Bu uygulamalarla ciltte azalan Hyalüronik Asit ve kollojen miktarını arttırıyor, hastalarımızın sağlıklı ve doğal görünümlü bir cilde kavuşmalarını sağlıyoruz'' diye konuştu.