Estetik diş hekimliği ile mutlu gülüşler

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Diş hekimliği günümüz teknolojisiyle epey bir yol aldı. Estetik diş hekimliği birçok diş hekimliği branşının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir alan. Estetik diş hekimliğinde temel amaç nedir diye soracak olursanız; kişinin gülüşün daha güzel ve daha iyi hale getirilmesi için gereke uygulamalarla problemlerin çözülmesidir diyebilirim” dedi.

Dt. Uzunpınar, dişteki sorunları şöyle sıraladı:

“Beyazlatma: İlk basamak olarak beyazlatmadan bahsedebiliriz. Diş renginiz sarıysa, beyazlatma işlemi beklentinizi karşılayacak. Eğer dişleriniz sarı ama diş formunuz ile diziliminizden memnunsanız, hekim kontrolü altında beyazlatma işlemi yaptırabilirsiniz. Daha ileri durumlarda gülüş tasarımı devreye gidiyor. Gülüş tasarımında kişiye özel bir gülüş tasarlanıyor ve hastanın daha dinamik ve güzel bir gülüşe sahip olması amaçlanıyor. Bu işlemler birkaç seçenekle olabileceği gibi, birkaç yöntemle de yapılabiliyor.

Bonding (Estetik Dolgu): Dişlere zarar vermeden ufak düzeltmelerle yapılan bonding, tamamen estetik dolgular ile, dişlerinizin sadece ön yüzüne uygulanır. Bonding tedavisi hafif düzensiz dişlerde porselen lamina tedavisi yerine yapılan dolgu işlemidir. Dişlerin sadece ön yüzüne yapılan bu işlem, dişleri aşındırmadan, özel diş renginde olan, estetik kompozit ile yapılan bir dolgu türüdür. Bonding diş başına yarım saat sürer diyebiliriz. ilk olarak öncesi fotoğraflarınız alınır ve bonding işlemine başlanır. İşlem sırasında yapılacak diş miktarına göre süre değişir. Bonding sonrası fotoğraflarınız alınır ve işlem biter. Tıpkı kendi dişleriniz de olduğu gibi bonding işlemin ağızda kalma süresi iyi bir bakıma bağlıdır. İyi bir ağız hijyeni uzun ömürlü bir bonding olmasını sağlar.

Lamina Venneer (Yaprak Porselen): Dişlerdeki hafif düzensizlikler aşındırılarak uygulanan 0.3mm-0.5mm kalınlığında yaprak porselen uygulamasıdır. Estetik uygulamalarda kişilerin beklentileri değerlendirilir. Bu değerlendirme kişinin kaşından başlar, çene yapısına kadar uzanır. Hekiminiz birçok faktörü göz önünde tutarak size uygun planlamayı hazırlar. Bu uygulamaların, alanında uzman kişiler tarafından yapılması önerilir.”