ESTP'de Mustafa Güvenli güven tazeledi

Yapılan Olağan Genel Kurul'da Abdullah Mustafa Güvenli yönetim kurulundaki bazı güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Cemalettin Hınıslıoğlu'nun yaptığı Genel Kurul Vuslat Vakfı'nın Yoncalık yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin okunması ve geride kalan dönemin ibrasından sonra söz alan Başkan A. Mustafa Güvenli teşekkür etti.

Kurulduğu günden bu yana, Erzurum'un eğitim, ekonomi, kültür, siyaset konuları ile yakından ilgilenen; sorunların çözümü için çalışmalar yürüten; ortak dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Erzurum Sivil Toplum Platormu'nun bütün STK'larda olduğu gibi 1 yıldır istenen faaliyetleri yapamadığını dile getirdi.

Meslek odası, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kurulmuş olan Erzurum Sivil Toplum Platformu Genel Kurulu'nda tek liste aday oldu. Üyelerin oylarının tamamını alan A. Mustafa Güvenli yeni dönemde de bütün güçlerini Erzurum'un hayrına olacak işlerden yana harcayacaklarını belirtti.

Güvenli, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çektiği konuşmasında faaliyetlerinin eğitim, ekonomi başta olmak üzere Erzurum ve Erzurumlunun ihtiyaç duyduğu her alanda devam ettiğini bundan sonra da daha da artarak süreceğini ifade etti. Çatısı altında sendika, dernek, vakıf, meslek odası ve çeşitli kurumlarla kuruluşların temsil edildiği Erzurum Sivil Topum Platformu'nun, özellikle salgın hastalık sürecinde Erzurum'da yaşanan olumsuzlukları, neler yapılabileceğini masaya yatıracaklarını; bundan sonraki süreçte de Erzurum'un sesi olmaya devam edeceğini kaydeden Güvenli, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Platform üyesi bütün başkanlara teşekkür eden Güvenli, bir dayanışma, kardeşlik, paylaşmanın bu platform ile vücut bulduğunu söyleyerek, örnek alınan bir platform olduklarını hatırlattı.

Yapılan Seçim sonrası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Abdullah Mustafa Güvenli, M. Zeki Korkmaz, M. Hanefi İspirli, Abdullah Duman, A. Kerim Kavaz, Fahrettin İlter, Abdulnasır Polat.