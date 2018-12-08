ESTP'den Yemen için yardım kermesi

” dedi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle büyük bir kıtlığın yaşandığı Yemen için yardım seferberliği başlattı. ESTP'nin öncülük ettiği yardım kampanyasına Erzurum Büyükşehir Belediyesi de ortak olurken, seferberliğe platform çatısı altındaki diğer yardım örgütleri de kayıtsız kalmadı. Deniz Feneri Derneği'nden Ebu İshak Vakfı'na, Hayrat Vakfı'ndan İHH'ya, Vuslat Derneği ile Memur-Sen'den İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne (İMH) varıncaya kadar çok sayıda yardım kuruluşunun katkı sunduğu kermes, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açıldı.

ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, “Müslüman din kardeşlerimizin kanayan yaralarını bugün sarmayacaksak daha ne zaman saracağız” diyerek, Erzurum halkını söz konusu kermese katkı sunmaya çağırdı.

BU MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR İMTİHANDIR

Yemen'de büyük bir kıtlığın yaşandığını ve insanların bir tas suya bile hasret durumda olduklarını dile getiren ESTP Başkanı Güvenli, “Yemen'deki savaşın sebep olduğu kayıplar bir yana, binlerce bebek ve çocuk açlıktan ölüyor. Yemen'de yaşanan bu dram, aslında biz Müslümanların da omuzlarına yüklenen önemli bir sorumluluktur. Yemen'de kanayan yaralar bizden merhem bekliyor, Yemen'de açlık ve susuzluk çeken yavrular bizden yardım bekliyor, Yemen'de ölüm kalım mücadelesi veren Müslümanlar, biz Müslüman kardeşlerinden uzanacak destek elini bekliyor. Dolayısıyla bu İslam âleminin ve biz Müslümanların imtihanıdır” diye konuştu.

ESTP olarak Erzurum'da daha önce de Halep için yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Güvenli, “O dönemde Erzurum'dan Halep'e tam 42 TIR yardım malzemesi göndermiş ve Erzurum insanının hassasiyetini ortaya koymuştuk. Çünkü Erzurum insanı, din kardeşi açlıktan ölürken, tok yatmayı içine sindirmemiştir, sindirmeyecektir. Bu yüzden bu kampanyaya da gereken ilgiyi göstereceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güvenli, yardım kampanyasına öncülük eden tüm dernek, kurum ve kuruluşların yanı sıra kermese katkılarıyla destek olan hayırseverlere de teşekkür etti.