ETB Başkanı Hakan Oral'dan, ETÜ Rektörü Çakmak'a hayırlı olsun ziyareti

Dr. Bülent Çakmak, hayırlı olsun ziyaretlerini makamında kabul etmeye devam ediyor.

Şehrin kalkınması ve gelişmesi için herkese farklı görevler düştüğünü ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, görevine yeni başlayan Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağı düşüncesinde olduğunu belirten Başkan Oral, ihtiyaç duyulan her an da destek vermekten mutluluk duyacağını ve Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın devraldığı bu görevde ETÜ'yü daha ileriye taşıyacağını ve Erzurum'un gelişmesi için önemli çalışmalara imza atacağına inancını ifade ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Bülent Çakmak ise, Erzurum'da ekonominin yanı sıra eğitim açısından da güçlü bağlar kurulması gerektiğini sözlerine ekledi. Üniversitemizin, devletimiz, milletimiz ve kentin geleceği için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğini ve toplumun her kesimiyle kesintisiz iletişim halinde olacağını ifade ederek, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.