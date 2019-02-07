ETB Başkanı Oral'a dört önemli ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nizamettin Durmuş ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Recep Demir Başkan Hakan Oral'ı ziyaret ettiler.

Erzurum Ticaret Borsası Hizmet Binasında gerçekleşen ziyaretlerde öncelikli olarak, Erzurum Ekonomisi, Tarım hayvancılık ve istihdam destekli projeler ele alındı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ziyarette, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Koç, Yalçın Meral, Vesfi Koç ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü eski Başkanı Mevlüt Doğan'da hazır bulundular.

BAŞKAN SEKMEN; "HER ZAMAN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Şehrin gelişmesi ve kalkınması noktasında gerçekleştirilen projeleri tamamlamak ve yeni projeleri hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Sekmen sözlerine şöyle devam etti “Bu çalışmalar sırasında şehrin önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Erzurum Ticaret Borsası ile koordineli bir şekilde işbirliği içerisinde çalıştık. Ticaret Borsası ile şehre yön vermek için istişarelerde bulunduk. Elbette Erzurum bir sağlık, turizm ve eğitim şehri. Ancak bu şehrin kalkınması, gelişip güzelleşmesi için ele ele vereceğiz. Biz inşallah el birliğiyle şehrimizi ticaret ve sanayinin merkezi yapacağız" dedi.

Başkan Sekmen, verim kalitesinin artırılabilmesi ve Erzurum'a yön verme noktasında rahatlatıcı adımların atılması için her daim destek vereceğini belirtti.

BAŞKAN ORAL "ERZURUM EN İYİ HİZMETİ HAK EDİYOR"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ilk önce Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, “Erzurum için yapılacak tüm olumlu ve hayırlı işlerde elimizi taşın altına koymaya hazırız. Önceliğimiz Erzurum. İlimiz için hep beraber olacağımızı her ortamda ifade ediyoruz. Kurumlar arası işbirliği ile projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Erzurum'un kaybedecek bir dakikası bile yok. Erzurum en iyi hizmeti hak eden şehirlerden birisidir.” dedi.

Başkan Oral, “Erzurum'daki hayvancılık faaliyetlerinin ne büyük bir öneme sahip olduğu aşikârdır. Türkiye'nin dört bir yanına yapılan küçük ve büyükbaş hayvan sevkiyatı, Erzurum imzasını taşırken, hayvan pazarlarını Erzurum yaylalarında beslenmiş olan büyükbaş hayvanlar süslüyor. Erzurum'daki canlı hayvan varlığının artması için özellikle hayvancılığa yönelik teşviklerin çeşitlendirilmesi çağrısında bulunulurken, üretim maliyetlerinin düşürülmesini de göz önünde tutuyoruz. İl ekonomisinde canlanma ve buna bağlı olarak sürükleyici sektör olma işlevini yürütmek istiyoruz. Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Mehmet Sekmen Bey'de bizlerle koordinasyon içerisinde. İnşallah hep birlikle Erzurum'u hak ettiği noktaya ulaştıracağız” sözlerine ekledi.

BAŞKAN ÖZ: KAMU VE STK'LAR ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ERZURUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise kurumlar arası işbirliği ile Erzurum'un gelişmesinin önünde hiçbir engelin duramayacağını ifade ederek, özellikle Kamu ve Sivil Toplum Örgütlerinin son dönemlerde Erzurum ortak paydasında bir araya gelerek güzel işler yaptığını belirtti.

Başkan Öz, “Söz konusu işbirliğin önündeki engelleri belirlemek; bu engelleri aşmak için çözüm önerilerini sunmak ve iyi uygulama örnekleri paylaşmak üzere sivil toplum ve kamu sektörünün temsilcilerini teşvik etmeliyiz. Kamu ve Sivil Toplum Örgütleri gibi diğer önemli paydaşların da sürece dahil edilmesi gerekliliği içerisinde planlama sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Olumsuzluklar bir yana bırakılırsa politika belirleme sürecinde Kamu ve Sivil Toplum Örgütlerinin etkin bir rolünün olması, hem vatandaşın bilinçlenmesi hem de yönetimi denetlemede etkin bir mekanizma olması açısından önemlidir. Kamu ve Sivil Toplum Örgütleri, hem toplumun ihtiyaçlarını derleyip örgütlü bir şekilde sisteme iletme, hem de siyasal alanda bu istemlerin temsilciliğini üstlenerek söz sahibi olma ve son dönemlerde Erzurum ortak paydasında bir araya gelerek güzel işler başarmışlardır.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORAL “SGK İL MÜDÜRÜ DURMUŞ VE ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRÜ DEMİR'İ AĞIRLADI

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a yapılan diğer bir ziyarette ise Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Recep Demir tarafından gerçekleştirildi. Bu ziyarette ise özellikle İŞKUR tarafından istihdam destekli olarak geliştirilen projeler ile geçen hafta içerisinde Atatürk Üniversitesi, Çalışma ve İSKUR İl Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından imzalanan, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ele alındı.

Başkan Oral ise görüşmede, iş dünyasının nitelikli insan gücü eksiğini hissettiğini ifade ederek mesleksiz ve işsiz çok sayıda insan bulunduğunu ve mesleki eğitimin bu noktada önemli olduğunu söyledi. MEGİP Protokolünün imzalanmış olması, meslek öğrenmek isteyen ve dezavantajlı grupları istihdama katma çabasında olduklarını ve MEGİP Protokolü istihdam sorunun çözümü adına atılmış pratik ve doğru bir adım olduğunu ifade ederek, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği (MEGİP) kapsamında nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntı çeken işverenlere büyük katkı sağlanacağına işaret ederek “İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı talebi, borsamız/odamız tarafından toplanarak İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğüne iletilecek, inşallah bu protokol ile vasıflı eleman sıkıntımızı da büyük bir ölçüde gidereceğimize inanıyorum.” dedi.