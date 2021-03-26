ETB Başkanı Oral'dan Berat Kandili Mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan ve bu mübarek rahmet gecelerinin muhasebe ve tefekkür etme imkanları kazandıran birer fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Başkan Oral mesajında şunları kaydetti, “Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düştüğü, mübarek zaman dilimlerinin içerisinden geçmekteyiz. İşte Berat gecesi de böyle müstesna gecelerden bir tanesidir. Bu nedenle idrak ettiğimiz her geceyi en iyi şekilde geçirmemiz gerekmektedir. Üstelik bu gecede Rabbimiz, 'Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim. Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim' çağrısı yapmıştır. Öyleyse af ve mağfiretimiz için tevbe ve dua edelim. Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiret kapısına varalım. Bu gece vicdanlarımızı muhasebeye çekelim ve yaptığımız hatalardan uzaklaşarak berata erişelim. Bu rahmet gecesinde, dargınlıkları, kırgınlıkları unutup, barışın, sağduyunun ve birlikte yaşama ahlakının egemen olduğu bir yapıya ulaşmak adına gayret sarf edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandilini tebrik ediyorum. Berat Kandilinin kurtuluşumuza vesile olmasını Cenâb-ı Hakk'tan niyaz ediyorum."