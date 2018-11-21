ETB Başkanı Oral'dan Jandarma Bölge Komutanı Tümgenaral Hacıoğlu'na ziyaret

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Başkan Oral'ın ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek “ Bizler Ülkemizin huzur ve güvenliği için 7/24 kesintisiz çalışmaktayız. Şahsım ve tüm jandarma personelimiz ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin güvenliği için gece gündüz üstün bir gayret ile çalışmaktadır.” ifadelerini ekledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum'un geleceği için bu tip istişarelerin önemine değinerek, Erzurum'un huzur ve güvenliği için çalışan ve çalışmaya devam eden emniyet mensuplarına teşekkürlerini bildirdi. Başkan Oral, “Bu huzur ve güvenliğin asıl mimarları Güvenlik güçlerimizdir. Ticaret Borsası olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve kurum adına yardımcı olabileceğimiz her konuda kendilerine destek vermeye hazırız. Bu anlamda Başta Jandarma Bölge Komutamız Tümgeneral Sayın Ahmet Hacıoğlu olmak üzere ilimizde görev yapan tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum. “ dedi.

Ziyaretin anısına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na, üzerinde Erzurum Ticaret Borsası yazılı Bakır işlemeli ibrik hediye etti.