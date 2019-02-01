ETB, ETSO, İŞKUR ve Atatürk Üniversitesi arasında MEGİP protokolü imzalandı

Erzurum'da, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Atatürk Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.

Bugün Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen MEGİP Protokolü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile Çalışma ve İşkur İl Şube Müdürü Halil İbrahim Coskun tarafından imzalandı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği (MEGİP) kapsamında nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntı çeken işverenlere büyük katkı sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti: "İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. İşverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacı talebi, borsamız/odamız tarafından toplanarak İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğüne iletilecek, inşallah bu protokol ile vasıflı eleman sıkıntımızı da büyük bir ölçüde gidereceğimize inanıyorum ” dedi.

Başkan Oral, iş dünyasının nitelikli insan gücü eksiğini hissettiğine dikkat çeken Oral, mesleksiz ve işsiz çok sayıda insan bulunduğunu ve mesleki eğitimin bu noktada önemli olduğunu söyledi. MEGİP Protokolünün imzalanmış olması, meslek öğrenmek isteyen ve dezavantajlı grupları istihdama katma çabasında olduklarını ve MEGİP Protokolü istihdam sorunun çözümü adına atılmış pratik ve doğru bir adım olduğunu ifade etti.