ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan iki önemli yurt dışı ziyareti

Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile Kırgızistan ve İran'da bir dizi programa katıldı.

Yapılan iki önemli ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Yeşil ve Şaban Karamehmetoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak da katıldı.

Kırgızistan programı kapsamında, Rıfat Hisarcıklıoğlu, başkanlığındaki TOBB heyeti ilk önce başkent Bişkek'te Kırgızistan Türk Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı makamında ziyaret etti. Kırgızistan ekonomisi ile ilgili Hisarcıklıoğlu'na bilgi veren Büyükelçi Fırat, Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyetinin temaslarından ve ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'da Cengiz Kamil Fırat'a ev sahipliğinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşerek, TOBB olarak bilgi ve becerilerini Kırgızistan ile paylaşmaya hazır olduklarını iletti. Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin ardından uzun süre durağan olan Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin büyük ivme kazandığını dile getirerek, "İnşallah, Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerinin yakın zamanda çok büyük bir mesafe katedeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tahran temasları çerçevesinde ise beraberindeki heyet ile birlikte İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Gholamhossein Shafei ve ekibi ile bir süre görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette sona yaklaşırken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nahavandian ile görüştü.

ETB BAŞKANI ORAL “İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİRER ZİYARET OLDU”

Rıfat Hisarcıklıoğlu, başkanlığındaki TOBB heyeti ile birlikte ziyaretlerde bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise yaptığı açıklamada, “Kırgızistan ve İran'a yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, iş dünyası ve ülkeler arası iş hacminin gelişmesi anlamında çok olumlu adımların atılmasına vesile olmuştur. Ziyaretimiz, özellikle iş dünyasının sorunlarını çözmek ve ticari potansiyeli artırmak için önemli birer adım olarak ön plana çıkmaktadır.” şeklinde konuştu.

Başkan Oral ayrıca ziyaretleri anısına Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nahavandian'a Erzurum'a özgü işlemeli Oltu Taşı tesbih hediye ederek iki ülke liderini Erzurum'a davet etti.