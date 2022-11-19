ETB'de seçim çalışmaları tamamlandı

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince, Meclis Üyeleri ile Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, TOBB Üst Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri yapıldı.

Başarılı geçen 4 yılın ardından, pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ETB'nin şehrin kalkınmasına öncülük ederek, birlik beraberlik noktasında güç birliği oluşturabilecek eski ve köklü bir yapısı olduğunu vurguladı.

Başkan Oral, Seçim sürecinde ilimiz ve ilçelerimizde bulunan tüm üyelerimizi ziyaret ederek ve bu ziyaretlerde üyelerimizin sorun, sıkıntı ve taleplerini de alarak olumlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi; “Başarılı bir seçim süreci ve akabinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Üst Kurul delegelerimizi, Disiplin Kurulu üyelerimizi, Meclis Başkanı ve Başkanlık divanı üyelerimizi seçmiş bulunuyoruz. İnşallah bizler burada farklı meslek gruplarını temsilen genç, dinamik ve hepsi işinin ehli arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortamı oluşturacağız. Amacımız; şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, değişmesi ve her alanda hak ettiği noktaya ulaşması için çaba göstermektir. Bizler bu çatı altında daima istişare ve ortak akılla hedeflerimizi belirleyip, aynı amaç uğrunda mesaimizi harcayacağız. Yeni Meclisimizin şehrimizin ve bölgemizin meselelerine kafa yorup, çözüm bulacak yetkinliğe ve yeterliliğe sahip olduğuna inanıyorum. Bir kez daha Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuzda görev alan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Öte Yandan 5 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından ETB Meclis, Yönetim Kurulu ve TOBB Üst Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu ve Meslek Komiteleri ise şu şekilde oluştu.

Yönetim kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı; Yıldırım Hakan Oral, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eletdin Ürüşan, Turhan Dinler, Yönetim Kurulu Üyeleri; Vesfi Koç, Ali Laç, Yalçın Meral, Turhan Dinler, Yavuz Akpınar, Orhan Tohumcu

Meclis başkanlık divanı:

Meclis Başkanı; Yavuz Güney, Meclis Başkan Vekilleri; Yavuz Sarı, Süleyman Selimoğlu Katip Üye; Selami A tiş, Meclis Üyeleri; Orhan Tohumcu, Yavuz Akpınar, Turhan Dinler, Yalçın Meral, Muhammet Aktaş, Ümit Çeper, Muharrem Avcı, Kenan Keskin, Ali Laç, Salih Çızmalı, Furkan Ubuz, Hakan Oral, Eletdin Ürüşan, Suat Zengin, Nevzat Gül, Erkan Ülgü, Aykut Koç, Hüseyin Yiğit, Halis Ceylan, Vesfi Koç, İsmail Çelik, Uğur Tunç, İbrahim Turan, Mehmet Özdemir, Kemal Aras, Yaşar Ye tişir, İsmail Yeşilyurt, Cemal Aras, Şerafettin Uzun, Abdulkadir Tubay, Vedat Altunkaynak, Zeki Ünal, Nurettin Kaylı

Üst kurul (TOBB) delegeleri;

Hakan Oral, Yavuz Güney, Suat Zengin

Disiplin kurulu:

Muammer Aydın, Gökhan Oral, Sinan Oral, Osman Dolar, İbrahim Çebi, Mete Ertürk

Meslek komiteleri :

1.Meslek Komitesi ; Başkan Ali Salim, Başkan Yardımcısı Orhan Tohumcu, 2. Meslek Komitesi; Başkan Serkan Akköse Başkan Yardımcısı Necmettin Uzun, 4.Meslek Komitesi Başkan; Kadir Dolar, Başkan Yardımcısı Adem Söğütlü, 5.Meslek Komitesi; Başkan Birol Şuşarlı ,Başkan Yardımcısı Ayhan Akan,

7. Meslek Komitesi ; Başkan Hacı Ömer Ertaş, Başkan Yardımcısı İlkin Yiğit,8.Meslek Komitesi ; Başkan Uğur Tunç, Başkan Yardımcısı İsmail Çelik,9.Meslek Komitesi; Başkan Selim Bozan, Başkan Yardımcısı Selami Atiş, 10.Meslek Komitesi ; Başkan İshak Şakiroğlu, Başkan Yardımcısı Fevzi Koçak, 13.Meslek Komitesi ; Başkan Ömer Batıbeyi, Başkan Yardımcısı Lokman Hancı